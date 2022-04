Chiellini aan het einde van het seizoen naar de MLS?

Juventus-legende Chiellini verlengde voorbije zomer nog zijn contract bij De Oude Dame tot 2023, maar zou nu toch overwegen om de club vroegtijdig te verlaten. De ervaren verdediger kan naar Amerika.

La Gazzetta dello Sport en Il Corriere dello Sport melden dat Chiellini overweegt aan het einde van het seizoen over te stappen naar de MLS. "Ik moet enkele dingen op een rij zetten. Ondertussen blijf ik gewoon met plezier mijn wedstrijden bij Juventus spelen", aldus de 37-jarige verdediger van Juve, die aan zijn 17de seizoen bezig is in Turijn.

Hoe dan ook plant hij na het einde van zijn spelerscarrière terug te keren naar Turijn, om directeur van Juventus te worden. Aan het einde van het seizoen zal Chiellini zijn beslissing bekendmaken. Ondertussen heeft Juventus met Federico Gatti van Frosinone al een mogelijke vervanger aangetrokken, en zou Antonio Rudiger (Chelsea) deze zomer transfervrij de overstap maken naar Turijn.