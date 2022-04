Ongezien! Barcelona-voorzitter legt persconferentie in om Duitse fans te verklaren: "Niet onze schuld!"

Vorige donderdag verloor Barcelona in eigen huis van Eintracht Frankfurt. Na het laatste fluitsignaal werd pas duidelijk met hoeveel fans de Duitsers waren afgezakt. Meer dan de helft van het stadion kleurde zwart en wit. Joan Laporta heeft er vandaag zelfs een persconferentie voor ingelegd.

De voorzitter wou immers het één en ander verduidelijken. Hij beweert dat het niet de schuld was van Barcelona, maar wel dat de club verantwoordelijk is. Hij steekt de schuld op het ticketingsysteem van het vorige bestuur. "Het systeem raakte overbelast omdat er vanuit Duitsland 27.701 aanvragen werden gedaan door onofficiële en externe agenten."

Daarnaast werden door een computerfout 45 procent van de VIP-kaarten verkocht. Laporta kondigde maatregelen aan om het in de toekomst te vermijden. Abonnementhouders die hun ticket verkochten mogen ook actie verwachten. "We hebben een touroperator gevonden die er illegale praktijken op nahoudt, we gaan dat contract beëindigen."