Braziliaanse spits mag zijn locker leegmaken bij Manchester City

De dagen van Gabriel Jesus lijken geteld bij Manchester City volgens de Engelse media.

Er was al sprake van interesse van FC Barcelona in de Braziliaanse aanvaller. Dat kan u HIER lezen. Nu lijkt een breuk tussen Gabriel Jesus en Manchester City een feit.

Lancenet meldt dat hij niet langer voorkomt in de plannen van Josep Guardiola en daarom op de transferlijst is geplaatst. Dit seizoen kwam hij 22 keer in actie in de Premier League waarin hij driemaal de netten vond en acht assists kon optekenen.