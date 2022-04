Braziliaanse aanvaller van Manchester City geniet interesse van FC Barcelona

FC Barcelona is op zoek naar aanvallende versterking en is zo aangekomen in Manchester. Zo zouden ze interesse tonen in Gabriel Jesus die nog maar één jaar contract heeft.

Volgens Manchester Evening News geniet Gabriel Jesus interesse vanuit FC Barcelona. De 25-jrige Braziliaan heeft bij Manchester City nog een contract tot medio 2023 en FC Barcelona hoopt hem voor een bepert bedrag binnen te rijven. Dit seizoen kwam hij 22 keer in actie in de Premier League waarin hij driemaal de netten vond en acht assists kon optekenen.