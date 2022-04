Real Madrid heeft andere prioriteiten: 'Manchester City lijkt vrij spel te hebben om Haaland binnen te halen'

Manchester City lijkt vrij spel te hebben om Erling Braut Haaland binnen te halen. Real Madrid was de enige club die weerwerk kon bieden, maar de Spanjaarden hebben andere prioriteiten.

Manchester City zou naar verluidt al een voorakkoord hebben met Erling Braut Haaland. In het Nederlands: er is een deal over het loon van de Noorse aanvaller.

Maar The Citizens lijken vrij spel te krijgen. Dat weten de Noorse media. Real Madrid is momenteel niet van plan om door te duwen. De Koninklijke wil deze zomer het dossier openen. Indien mogelijk weliswaar.

Andere prioriteiten

Dé prioriteit van Real Madrid ligt bij het afronden van de transfer van Kylian Mbappé en het openbreken van de overeenkomst van Karim Benzema. Pas daarna kan Haaland op tafel komen.