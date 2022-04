Eén van de beste verdedigers van het afgelopen decennium stopt als Italiaans international

De Squadra kon jarenlang rekenen op een onverzettelijke verdediging. Maar er zal vervanging moeten komen, want Giorgio Chiellini, één van de beste ter wereld, stopt binnenkort als Italiaans international.

De verdediger van Juventus zal niet te zien zijn op het WK omdat Italië zich niet kon plaatsen. Dat lijkt zijn beslissing versneld te hebben. De 37-jarige verdediger kondigde nu aan dat hij stopt na de wedstrijd tegen Argentinië in Londen.

"Ik zal afscheid nemen van het nationale team op Wembley, waar ik het hoogtepunt van mijn carrière had met het winnen van het EK", zei Chiellini maandag tegen DAZN na de 2-1 overwinning van Juve op Sassuolo in de Serie A. “Ik wil graag afscheid nemen van de Azzurri met een mooie herinnering. Het zal zeker mijn laatste wedstrijd met Italië zijn."

Met 116 wedstrijden voor het nationale team staat Chiellini op de vijfde plaats in Italië's ranglijst van meeste caps aller tijden, naast Andrea Pirlo, met alleen Daniele De Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro en Gianluigi Buffon voor hem.

Of hij ook stopt bij Juventus valt nog af te wachten. "Mijn liefdesrelatie met Juventus houdt niet op, het zal nooit eindigen", voegde hij eraan toe. "Natuurlijk moet ik tegen het einde van het seizoen alles evalueren en met mijn familie praten over wat het beste is."