OFFICIEEL: Barcelona legt defensieve sterkhouder vast tot 2026, afkoopclausule bedraagt één miljard euro

Ronald Araujo werd door Barcelona in 2018 voor 4,7 miljoen weggeplukt uit zijn thuisland Uruguay. Op zijn 23e is Araujo niet meer weg te denken uit de verdediging van de Catalanen. Barcelona heeft zopas het contract van de Uruguayaan opengebroken.

Barcelona laat weten dat Ronald Araujo zijn contract verlengd heeft, waardoor hij tot medio 2026 in Camp Nou zal blijven. Geïnteresseerde clubs zullen wel twee keer moeten nadenken, want de Catalanen hebben een afkoopclausule van één miljard euro laten opnemen in het contract van de talentrijke verdediger. Eerder deed Barcelona hetzelfde bij de contractverlengingen van Ansu Fati en Pedri.

Aanstaande vrijdag zal Araujo zijn nieuwe verbintenis officieel ondertekenen, waarna hij en voorzitter Joan Laporta het woord zullen nemen.

Ronald Araujo speelde al 78 wedstrijden voor de hoofdmacht van Barcelona. Daarin kwam de negenvoudige international zes keer tot scoren.