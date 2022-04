🎥 Heerlijk! Dessers doet belofte aan fan en houdt woord: "Ik bel je baas wel!"

Cyriel Dessers is een man van zijn woord. Een fan die volgende week de match tegen Marseille niet wil missen, had blijkbaar zijn vakantiedagen al opgesoupeerd. Cyriel to the rescue!

Dessers beloofde de man op Twitter dat hij zijn baas wel zou bellen. Een dag later sprong het media team van Feyenoord daar onmiddellijk op en regelde dat Dessers de baas in kwestie kon bellen. En jawel, Remco Ravenhorst zal er volgende week bij zijn in Marseille! Hallo meneer @CyrielDessers, Conference League geweldenaar. De vlucht voor Marseille is geboekt. Maar na Schruns, Pristina, Luzern, Borås, Berlijn, Praag, Marbella Belgrado en weer Praag heb ik op werk nog wel wat uitleg nodig 🤣. Schrijf je mee met mijn verlofverzoek? #dtv 🔴⚪️ — Remco Ravenhorst (@RemcoRavenhorst) April 14, 2022 📞 Geen woorden maar daden.#UECL https://t.co/ly8WUmFFDf pic.twitter.com/NHjwZUW616 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 29, 2022





