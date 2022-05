Stuart Dallas houdt stevige blessure over aan duel tegen Manchester City

Stuart Dalles van Lees United moest zaterdagavond net voor de rust vervangen worden in het duel tegen Man City.

Leeds United laat zondag weten dat het verdediger Stuart Dallas een tijdje zal moeten missen. De 31-jarige international liep een breuk in het dijbeen op.

Hij moest net voor de rust vervangen worden na een duel met Jack Grealish. Dallas bracht de nacht noodgedwongen in het ziekenhuis door.

De Noord-Ier is een vaste waarde bij Leeds sinds 2015. De club laat weten dat Dallas voor lange tijd out zal zijn. Een domper in de degradatiestrijd.