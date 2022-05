Barcelona moet ervaren pion tijdlang missen

De ervaren centrale verdediger heeft een spierblessure in het bovenbeen opgelopen. Verdere onderzoeken zullen moeten uitwijzen hoelang Piqué uit roulatie zal zijn.

Met nog vier speeldagen te gaan staat Barcelona op de tweede plaats in de Primera Division, met twee punten voorsprong op Sevilla en vijf op Atletico Madrid.

LATEST NEWS | @3gerardpique has suffered a flare-up of the tendinopathy affecting the adductor longus muscle in his left thigh. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/PwVmGjCoQq