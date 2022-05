🎥 Spectaculaire comeback brengt Inter weer (voorlopig) naar de leiding in Serie A

Bijna verloor Inter dure punten in de titelstrijd met stadsgenoot Milan, maar het wist een 0-2-achterstand om te buigen in een 4-2-overwinning tegen Empoli gisterenavond. Lautaro Martinez was wederom de grote man.

Na een half uur zag het er nochtans heel benard uit voor de Nerazzurri, die tegen een 0-2 achterstand aankeken na doelpunten van Inter-huurling Andrea Pinamonti en Kristjan Asllani. Nog voor de rust zette Inter orde op zaken: een eigen doelpunt van Simone Romagnoli en een doelpunt van Lautaro Martinez, wie anders, zorgden ervoor dat Inter met een gelijkspel de rust in kon. Met een totaal aan 37 schoten walste Inter volledig over Empoli en na 64 minuten kreeg het wat het verdiende: met een geweldige reflex volleyde Martinez Inter naar een 3-2-stand, meteen ook goed voor het 19de Serie A-doelpunt van de Argentijn dit seizoen (een persoonlijk record). Alexis Sanches maakte het feestje in de toegevoegde tijd compleet. Zo staat Inter weer aan de leiding in Italië, maar kan stadsrivaal Milan mits winst op Hellas Verona morgen weer naar de kop van het klassement springen. 😎 | Lautaro Martínez met een levensbelangrijk doelpunt in de titelstrijd! 👊 #InterEmpoli pic.twitter.com/SBa9nfFfJg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 6, 2022