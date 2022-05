Xavi Simons heeft knoop over toekomst nog niet doorgehakt: "Ik weet nog steeds niet wat er gaat gebeuren"

Xavi Simons (PSG) weet nog niet of hij ook volgend seizoen in Parijs zal voetballen. Dat vertelde de 19-jarige Nederlandse middenvelder voor Prime Video.

Door een gebrek aan speeltijd, de Nederlander mocht amper 6 wedstrijden invallen voor de Parijzenaars dit seizoen, wordt Xavi Simons in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona. Voor Prime Video liet hij zich uit over zijn huidige situatie. "Mijn toekomst? Ik weet nog steeds niet wat er gaat gebeuren. Ik ben gelukkig hier bij PSG, maar volgende week is het seizoen afgelopen en dan zullen we zien... Ik ben blij hier."

In Parijs is er weinig plaats voor jeugdspelers. Mauricio Pochettino deed dit seizoen nog maar 6 keer beroep op de middenvelder, die gisteren op Montpellier 20 minuten voor tijd mocht invallen. "We hebben een selectie van meer dan dertig gevestigde namen. Er is weinig plaats voor de jonge spelers. Ze moeten hun speelminuten verdienen", zei de Argentijnse hoofdcoach daarover.