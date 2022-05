🎥 De beelden: Chiellini krijgt vroege applauswissel, Dybala in tranen na laatste wedstrijd voor thuispubliek in Juventus

Juventus speelde maandagavond haar laatste wedstrijd van het seizoen in het eigen stadion. En die laatste wedstrijd stond in het teken van het afscheid van twee clubiconen.

Het eerste clubicoon is Giorgio Chiellini. De 37-jarige verdediger trok in 2005 van Fiorentina naar Juventus en was vervolgens 17 jaar lang dé rots in de branding bij De Oude Dame. Voor Juventus stond er tegen Lazio niets meer op het spel op de voorlaatste speeldag waardoor het de wedstrijd helemaal in het teken van het afscheid van Chiellini kon inrichten. Zo werd de verdediger gewisseld in minuut 17, gelijk aan het aantal seizoenen dat hij voor Liverpool speelde.

Hoewel Chiellini al 37 is, is het nog niet zeker of hij ook stopt met voetballen. Er zouden enkele aanbiedingen zijn maar de beenharde verdediger meldde dat hij dat eerst met zijn familie zal bespreken.

Een andere speler die de club verlaat na dit seizoen is Paulo Dybala. De 28-jarige Argentijn is einde contract in Turijn en kwam er met de club niet uit voor een nieuw contract. Hoewel Chiellini niet de legendestatus bereikt heeft zoals Chiellini, was hij toch geliefd bij de Juve-supporters. Dybala werd in 2015 overgenomen van Palermo en speelde daarna 7 jaar lang voor Juventus.

Dybala werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald maar vooral de beelden van na de wedstrijd blijven bij. De Argentijn kon namelijk niet stoppen met huilen toen hij het publiek een laatste keer ging groeten.

Paulo Dybala tonight after his last game as Juventus player in Turin. 💔⚪️⚫️ #Dybala



He’s gonna leave the club on a free transfer as no agreement has been reached to extend his contract.@CBSSportsGolazo ⤵️🎥pic.twitter.com/WEJbA3vuLX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2022

In 292 wedstrijden scoorde Dybala 115 doelpunten en was hij goed voor 48 assists voor Juve. Vier jaar geleden was hij nog 110 miljoen euro waard volgens transfermarkt, nu nog 'slechts' 40.