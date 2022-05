Wouter Vrancken geeft opvallende redenen voor vertrek bij KV Mechelen

Geen Wouter Vrancken meer bij KV Mechelen volgend jaar. En daar heeft hij een goede reden voor.

KV Mechelen is op zoek naar een nieuwe coach, nadat Wouter Vrancken liet weten dat hij volgend seizoen voor een andere opdracht kiest. Waar die ligt is momenteel nog niet duidelijk, al wordt steeds harder gesproken over een overstap naar Racing Genk.

“Dit is het moment om als vrienden uit elkaar te gaan. Het bestuur zei altijd: 'Wouter, jij moet de Francky Dury van KV Mechelen worden.' Ze wilden me tien jaar of langer aan boord houden”, zegt Vrancken bij HLN.

“Maar kijk op welke manier Dury is vertrokken bij Zulte Waregem. Dat wil ik echt niet. Als ik Frank (CEO Lagast, red.) of Tom (TD Caluwé, red.) tegenkom, wil ik met hen nog iets kunnen drinken. Ik wil mijn sterke band met de supporters voor altijd behouden. Daarom vertrek ik liever op een moment dat het goed gaat.”

Want KV Mechelen moet volgens Vrancken dringend vernieuwen. “De accommodatie en infrastructuur. Het trainingscomplex is aan vernieuwing toe, bijvoorbeeld. Ik snap dat er limieten zijn. Maar de club kan nog heel wat stappen vooruit zetten. Dat zal ook lukken. Ik vraag me alleen af wanneer.”