Analisten kritisch op Kompany: "Bestuur heeft zich daaraan gestoord" en "Enkel Verschaeren"

Wat met de toekomst van Vincent Kompany? Er was in ieder geval toch een en ander te doen over hem. En bij Anderlecht zijn er toch ook wel wat twijfels.

"Ik denk dat de directie van Anderlecht meer had verwacht en minder tevreden is dan Kompany zelf over het seizoen", aldus Peter Vandenbempt in Extra Time.

"Op cruciale momenten liep het mis: tegen Union, in de bekerfinale tegen Gent, ... En ik denk dat ze zich ook wel stoorden aan de positieve communicatie van Kompany."

Enkel Verschaeren

"Na de match tegen Club Brugge begon hij weer over al die jonge gasten, terwijl eigenlijk heel het seizoen Verschaeren de enige basisspeler was die echt uit de eigen jeugd kwam", pikte Gert Verheyen in.

"En voor de rest een of twee. Dat verhaal dat het met eigen jeugd moet gebeuren, is toch geen excuus meer - al hadden ze toch een goed seizoen."