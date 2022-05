'Club Brugge gaat nieuwe poging doen om Belgisch toptalent los te weken bij Juventus'

Club Brugge wil deze zomer een nieuwe poging wagen om Koni De Winter naar de Jupiler Pro League te halen. Het Belgische toptalent liet een soortgelijke aanbieding vorige zomer nog links liggen. Liggen de kaarten vandaag anders?

Club Brugge deed ook vorige zomer een poging om Koni De Winter weg te halen bij Juventus FC, maar de 19-jarige verkoos een verlengd verblijf en een doorbraak in Turijn. De Winter kreeg speelgelegenheid bij De Oude Dame, maar op die echte doorbraak blijft het wachten.

Volgens de Italiaanse media wil Club Brugge om die reden een nieuwe poging wagen. De Belgische landskampioen wil De Winter via een huur - en dan liefst eentje mét aankoopoptie - de kans geven om speelminuten te verzamelen in onze vaderlandse competitie én in de Champions League.