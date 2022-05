Nieuw contract van Mbappé brengt AS Monaco nog tientallen miljoenen op

Het was opvallend nieuws vorige week, toen Kylian Mbappé aankondigde een nieuw contract te tekenen bij PSG.

Kylian Mbappé zal volgend seizoen dan toch niet voor Real Madrid uitkomen. Hij kiest voor een nieuwe verbintenis bij Paris Saint-Germain tot 2025.

Daarmee zijn honderden miljoenen euro’s gemoeid. Zijn vorige club AS Monaco lijft ook een deel van de koek binnen.

De contractverlenging van Mbappé zou de ploeg van trainer Philippe Clement zo’n slordige 35 miljoen euro opleveren, zo schrijft L’Equipe.

Van 2015 tot 2018 was Mbappé eigendom van AS Monaco. In 2017-2018 werd hij een jaar verhuurd aan PSG. De definitieve transfer leverde Monaco toen 175 miljoen euro op.