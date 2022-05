Nog maar net Rode Duivel, maar Onana ziet nu al warme transferzomer tegemoet

Roberto Martinez heeft hem er voor de eerste keer bij genomen: Amadou Onana, de middenvelder die zoveel indruk maakte bij OSC Lille. De 20-jarige mag deze zomer heel wat interesse tegemoet zien en mag ook vertrekken (voor de juiste prijs).

Onana groeide in de loop van het seizoen uit tot een vaste basisklant bij Lille. Daar weten ze dat hij deze zomer veel geld kan opbrengen en ze zullen een transfer dan ook niet tegenhouden. In Frankrijk weten ze dat Lille het geld goed kan gebruiken. Zijn marktwaarde ligt ergens rond de 10 miljoen, maar ze zullen veel meer vragen.

Aan interesse is er in ieder geval geen gebrek. Het Monaco van Philippe Clement heeft hem op de radar staan, maar ook Engelse ploegen als West Ham en Arsenal zullen waarschijnlijk hun kans wagen. Onana hoopt in de vier wedstrijden voor de Nations League alvast ergens zijn kans te krijgen bij de Rode Duivels om zich nog wat meer in de kijker te spelen.