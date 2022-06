Ex-speler van Club Brugge mag hopen op nieuw avontuur in de Premier League: interesse van twee ploegen

Emmanuel Dennis kan op de nodige interesse rekenen. De Nigeriaan kwam dit seizoen in actie voor Watford, maar zag zijn ploeg degraderen naar de Championship. Twee ploegen uit de Premier League tonen volgens 'Watford Observer' interesse in de spits.

Emmanuel Dennis kwam meer dan 100 keer in actie voor Club Brugge en maakte vorige zomer de overstap naar Watford. De Nigeriaan was er dit seizoen een vaste waarde diep in de spits en vond tien keer de weg naar het doel. Daarnaast deelde hij zes assists uit voor zijn ploegmaats.

Maar zijn doelpunten en assits waren niet voldoende om Watford in de Premier League te houden. 'The Hornets' sloten het seizoen op een 19de en voorlaatste plaats af en keren na slechts één seizoen terug naar de Championship, de Engelse tweede klasse.

De kwaliteiten van de 24-jarige Dennis zijn andere ploegen uit de Premier League niet ontgaan en willen de spits nu graag overnemen van Watford. Volgens 'Watford' Observer' tonen zowel Brentford als Crystal Palace interesse in de ex-speler van Club Brugge.