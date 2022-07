🎥 De liefde is nog steeds groot tussen Lukaku en maatje na één jaar afwezigheid

Je kan gewoon zien dat Romelu Lukaku zich weer goed in zijn vel voelt bij Inter. Dat is belangrijk voor de spits, die er ook zijn maatje van weleer - Lautaro Martinez - terugvond.

En dat de liefde tussen de twee spitsbroeders nog steeds groot is, was vandaag te zien op training. Dat Simone Inzaghi er flink de pees oplegt, duidelijk ook. Want na de training vielen beiden in elkaars armen op de grond.