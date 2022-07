Aster Vranckx is gewild in Engeland

Na een succesvol seizoen bij Wolfsburg geniet de jonge middenvelder van interesse uit de Premier League.

Wat een eerste seizoen voor Aster Vranckx (19) in de Europese Top. De voormalige KV Mechelen middenvelder, die afgelopen zomer door Wolfsburg werd overgenomen, heeft zich perfect geïntegreerd in Duitsland en was één van de weinige lichtpuntjes in het sombere seizoen van Wolfsburg.

Loïc Tanz, journalist bij RMC Sport, kondigt aan dat twee Premier League-clubs interesse hebben getoond in de jonge Belg. Nottingham Forest en Everton hopen beide de Belg deze zomer te contracteren. Een transfer die, wie weet, de deur van de Rode Duivels opent...