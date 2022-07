🎥 Ai! Real-nieuwkomer gaat tijdens rondo vol door op enkel Hazard: kruis over Clasico

Eden Hazard zou drie jaar na zijn transfer vannacht eindelijk voor het eerst in zijn carrière aan de bak moeten tijdens de Clasico. Zou, want intussen raakte bekend dat de aanvoerder van de Rode Duivels op training geblesseerd is geraakt.

Vannacht kruisen Real Madrid en Barcelona in Texas voor het eerst dit seizoen de degens. Het zou voor Eden Hazard, die opvallend scherp terugkeerde uit vakantie, de eerste Clasico worden. Maar het noodlot sloeg opnieuw toe. Of beter gezegd: nieuwkomer Antonio Rüdiger sloeg opnieuw toe. Nota bene tijdens een rondo ging de Duitse international met gestrekt been door, vol op de enkel van Hazard. De Rode Duivel zeeg meteen neer. Over de ernst van de blessure is vooralsnog niets bekend. Rudiger taking out Hazard in training pic.twitter.com/PNT72t2UAA — Funny Football Moments (@FunnyFTMoments) July 22, 2022