RWDM wint oefenwedstrijd op bezoek bij ploeg uit eerste nationale

De wedstrijd werd vanmorgen om 11.30 uur afgewerkt. Bij de rust stonden de bordjes 1-1 gelijk tussen Wezet uit eerste nationale en RWDM.

Na de rust werd Zakaria El Ouahdi de matchwinnaar voor de bezoekers. Hij scoorde de winning goal voor RWDM. Wezet dwong nog een reeks kansen af, maar De Bie hield in de tweede helft zijn netten schoon met enkele knappe saves.

RWDM begint op vrijdag 12 augustus aan de competitie in de Challenger Pro League. Dan start het met een verplaatsing richting Virton.

𝙏𝙚𝙖𝙢 𝙉𝙚𝙬𝙨

Three academy players in our line up 💯 pic.twitter.com/mVUiOc3LL4