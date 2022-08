Geen basisplaats voor De Ketelaere bij AC Milan

AC Milan begint om 18:30 in eigen huis aan zijn nieuw voetbalseizoen. Het opent in San Siro tegen Udinese zonder nieuwkomer Charles De Ketelaere. De ex-Bruggeling krijgt waarschijnlijk de kans om zich te tonen voor het thuispubliek na een invalbeurt. Ook landgenoten Divock Origi en Alexis Salemaekers moeten toekijken vanaf de zijlijn.

The team news is in! 🗞️

Here is our starting XI to take on Udinese ⚽️



La nostra formazione per #MilanUdinese ⚽️@Sorare #SempreMilan pic.twitter.com/4vsdgtaiQq