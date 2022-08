'AC Milan wil ploeg nog Belgischer kleuren en gaat vol voor jonge middenvelder'

Met De Ketelaere, Origi en Saelemaekers heeft AC Milan al drie Belgen op de loonlijst staan. Maar daar zou weleens een vierde kunnen bijkomen.

Want volgens verschillende bronnen zou AC Milan interesse hebben in jonge wolf Aster Vranckx. De 19-jarige middenvelder speelt nog maar één seizoen in de Bundesliga bij Woldsburg maar zou een zeer goede indruk hebben nagelaten.

Dat de interesse meer dan concreet is, blijkt uit het wedstrijdblad van Wolfsburg zaterdag. Ze namen het op tegen Schalke 04 maar Vranckx zat niet eens in de selectie. De week ervoor was hij invaller tegen Bayern München en op de openingsspeeldag zat hij op de bank tegen Werder Bremen.

Maar ook Nottinham Forest, Everton en Lille zouden geïnteresseerd zijn in Vranckx. De middenvelder zou nu zo'n 10 miljoen euro waard zijn.