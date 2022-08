🎥 Cyriel Dessers laat zich opmerken tegen AS Roma en scoort bijna 3 wereldgoals

Cyriel Dessers heeft zich al in 2 wedstrijden laten opmerken bij Cremonese. Scoren lukte nog niet.

Tegen Fiorentina en AS Roma stond Cyriel Dessers 90 minuten op het veld. Hij kwam nog niet tot scoren, maar hij liet zich wel al opmerken in het shirt van Cremonese.

Tegen AS Roma scoorde Dessers bijna 3 wereldgoals. Hij probeerde 2 keer met een omhaal, maar die gingen telkens naast. Tussendoor trapte hij staalhard op de lat.

In Italië kunnen ze de prestaties van Dessers wel smaken. Velen vonden dat hij een goal verdiende. Volgens La Gazzetta dello Sport was hij de beste van Cremonese tegen AS Roma: "Hij was constant gevaarlijk, toonde zich met doelpogingen en was behendig in de grote rechthoek." Dessers kreeg een 6,5 op 10.