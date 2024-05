Hein Vanhaezebrouck doet een opvallende uitspraak: "Gelukkig spelen we nog niet op allerhoogste niveau"

Piet Huysentruyt stelt de vraag altijd, Hein Vanhaezebrouck kan dat nu ook doen: "Wat hebben we vandaag geleerd?" Het is vooral met die vraag in het achterhoofd dat de T1 van KAA Gent de nederlaag tegen OHL analyseert.

"Een interessante partij", omschrijft Vanhaezebrouck het treffen met de Leuvenaars. "We hebben een aantal dingen geprobeerd. We hebben spelers kansen gegeven en anderen laten rusten. Ik heb 16 spelers bezig gezien, dat is interessant naar de toekomst toe." Vooral richting de barragematch voor Europees voetbal.

"Na de 0-1 moesten we op veel momenten handbal spelen", zo omschrijft Vanhaezebrouck het feit dat Gent tegen een laag gepositioneerde organisatie moest opboksen. "Ik heb niet de beste handbalspelers. Dat weet ik, want ik was zelf handbalspeler. We zijn een beetje kwaliteit tekort gekomen", legt hij de vinger op de wonde.

Vanhaezebrouck wil meer intensiteit zien

"Het was voor de fans een prestatie om vrij snel te vergeten, maar voor ons als staf was het leerrijk." En wat hebben we dan geleerd? "Puur op kwaliteit het verschil maken lukt niet echt goed meer, we moeten meer intensiteit brengen in dergelijke partijen." Al is het de vraag of veel van zijn huidige spelers dat in zich hebben.

"Er hebben mij weinigen overtuigd, daar moet ik eerlijk in zijn", is Vanhaezebrouck streng. Een ander aspect waar hij naar kijkt, is de handelingssnelheid. "Als je heel veel tijd hebt, kan iedereen voetballen. Als je minder tijd hebt, moet je wat sneller kunnen handelen", heeft de trainer ook een gebrek aan tempoversnellingen vastgesteld.

Gent moet beter kunnen doen

"Gelukkig spelen we nog niet op het allerhoogste niveau" doet Vanhaezebrouck nog een opvallende uitspraak. "Dan zou het helemaal moeilijk zijn. Maar we zijn KAA Gent, we moeten toch wat meer kunnen doen als we minder tijd krijgen dan vandaag het geval was."