Bayern-trainer Nagelsmann geeft Zirkzee raad mee voor de toekomst: "Kan een topspits worden, maar..."

Anderlecht grijpt zo goed als zeker naast Joshua Zirkzee, die op weg is naar Bologna. Julian Nagelsmann, trainer van Bayern München, ziet het wel in de spits die op het punt staat te vertrekken, maar hij moet meer drive tonen.

Nagelsmann liet op zijn persconferentie weten dat hij in Zirkzee gelooft. "Ik heb een lang gesprek met hem gehad. Daarbij heb ik hem laten zien dat het vertrek van Robert Lewandowski voor hem kansen zou kunnen opleveren. Hij doet bepaalde dingen uitstekend, hij is een groot talent."

"Hij zou alles kunnen bereiken met zijn paradelichaam. Hij heeft alles wat nodig is om een topspits te worden. Maar hij moet in bepaalde situaties een stap verder gaan. Iets meer punch in zijn acties en hij wordt een zeer goede spits."

Da's ook wat Kompany hem in het begin duidelijk probeerde te maken. De Nederlander zette daar al stappen in. "We zullen zien wat de toekomst brengt. Ik heb nog niets gehoord vanuit het kantoor van Hasan Salihamidzic. Hij zat de hele training met oortjes in. Misschien was hij aan het bellen", zei Nagelsmann nog over zijn vertrek.