🎥 Jens Toornstra krijgt een prachtig afscheid van de fans van Feyenoord

Jens Toornstra is zaterdag door de fans van Feyenoord uitgezwaaid. Na 8 jaar in Rotterdam verlaat de 33-jarige middenvelder de club voor FC Utrecht. De fans bedankten hem uitgebreid voor zijn inzet met een daverend applaus en een prachtige tifo.

Toornstra was acht jaar lang een speler waar Feyenoord altijd op kon rekenen. De middenvelder speelde 313 wedstrijden waarin hij 65 keer scoorde. Met Feyenoord won hij twee keer de KNVB-beker, werd hij in 2017 kampioen van Nederland en won hij twee keer de Johan Cruijff Schaal. 'Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens', zei Toornstra toen hij de microfoon kreeg in De Kuip.