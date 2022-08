Antwerp heeft nieuwe flankaanvaller beet

De overstap van Calvin Stengs naar Antwerp is officieel. De flankaanvaller komt een jaar op de Bosuil voetballen op huurbasis.

Stengs kende een moeilijke periode bij Nice dat 15 miljoen euro betaalde aan AZ in 2021. De aanvaller wist slechts 1 keer te scoren in 32 optredens. De linksepoot heeft wel nog mooie adelbrieven uit zijn periode bij AZ. Hij was daar één van de smaakmakers van de Eredivisie.

Antwerp kent hem bovendien nog van zijn goal in de laatste minuut van de Europa League-kwalificatiewedstrijd Antwerp - AZ. AZ wist verlengingen af te dwingen tegen een 9-koppig Antwerp. In die verlengingen trokken de Nederlanders dan aan het langste eind.