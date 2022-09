Philippe Clement komt terug op incident met Wissam Ben Yedder

Philippe Clement pakte zondagavond met AS Monaco een zuinige overwinning op bezoek bij OGC Nice.

De 0-1-overwinning kwam helemaal in het duister te staan door het incident met aanvoerder Wissam Ben Yedder van AS Monaco.

Clement hield zijn vedette op de bank en wou hem tien minuten voor tijd inbrengen. Ben Yedder gooide zijn shirt echter weg en stormde de kleedkamer in. Even later keerde hij toch nog terug, maar een invalbeurt kreeg hij niet meer.

Clement zei achteraf dat de staff vertelde dat Ben Yedder naar het toilet moest. “Na de match heb ik hem zien vieren met zijn ploegmaats en met de supporters. Er is helemaal niets aan de hand met Wissam Ben Yedder”, zei Clement nog.