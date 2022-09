'Diego Costa heeft bij Wolverhampton Wanderers getekend'

Diego Costa zat al sinds januari zonder club nadat zijn contract bij Atlético Mineiro werd ontbonden.

Door de blessure van Sasa Kalajdzic zijn The Wolves op zoek naar een aanvallende versterking.

Diego Costa heeft een verleden bij Atlético Madrid, Chelsea, Rayo Vallecano, Albacete, Celta de Vigo en Braga.

Het nieuws dat Costa officieel naar bij Wolves tekent werd bekend gemaakt door transfergoeroe Fabrizio Romano.

Diego Costa to Wolves, here we go! Been told contract until June 2023 has been signed right now after he successfully completed medical tests in the morning. 🚨🟠 #WWFC



Diego returns to Premier League as free agent to replace Kalajdzić after his ACL injury.



Official soon. pic.twitter.com/0gjP6EJngC