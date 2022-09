📷 OFFICIEEL Potter is de nieuwe coach van Chelsea

Potter heeft er een sterk seizoen tot dusver op zitten met Brighton. Hij pakte 13 op 18 en is daarmee vierde in de Premier League.

Chelsea FC gooide eerder deze week de Duitser Thomas Tuchel buiten na een nederlaag in de Champions League tegen Zagreb.

De offensieve stijl van Potter moet Chelsea een nieuw elan geven voor de rest van het seizoen. Dit weekend zou Potter mogelijks al op de bank plaatsnemen.

Potter tekende bij Chelsea een contract voor de komende vijf seizoenen.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝