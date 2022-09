Graham Potter schrijft brief met excuses naar ex-supporters voor vertrek richting Chelsea

Graham Potter's vertrek naar Chelsea heeft velen teleurgesteld bij Brighton & Hove Albion. De Engelse coach is zich hiervan bewust en heeft nu een open brief de wereld ingestuurd.

Deze zondag, terwijl de Premier League stil lag na het overlijden van Koningin Elizabeth II, schreef Graham Potter een open brief aan zijn voormalige supporters. De nieuwe manager van Chelsea heeft Brighton & Hove Albion verlaten na een uitstekende seizoensstart. Hij volgt Thomas Tuchel op bij de Blues, en de fans van de Seagulls zijn daar natuurlijk niet blij mee.

"Ik ga jullie zeker niet allemaal overtuigen om me te vergeven, maar ik zou op zijn minst de tijd willen nemen om jullie te bedanken," luidt de verklaring die werd vrijgegeven door Brighton. "Deze drie prachtige jaren hebben mijn leven veranderd. Ik hoop dat u begrijpt dat dit, in deze fase van mijn carrière, een kans was die ik moest grijpen", besloot Potter.