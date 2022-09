📷 OFFICIEEL Ploeg uit Bundesliga neemt afscheid van trainer

Na de slechtste competitiestart ooit in de geschiedenis van de club neemt VfL Bochum afscheid van zijn trainer.

Thomas Reis is niet langer de trainer van VfL Bochum in de Bundesliga. Dat laat de club weten op de website van de vereniging. Reis kende een bijzondere zwakke start. Afgelopen weekend werd nog met 3-1 verloren van Schalke 04. Duidelijk de druppel voor de club.

Er werd nog geen enkel punt gesprokkeld in zes wedstrijden dit seizoen. Ook assistent Markus Gellhaus moet vertrekken. Heiko Butscher, de coach van de U19 van Bochum, neemt voorlopig over tot er een definitieve oplossing gevonden is.

Reis was sinds september 2019 coach bij Bochum. In 2021 promoveerde de club onder Reis naar de Bundesliga. Vorig jaar werd Bochum dertiende in de Bundesliga.