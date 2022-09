Onrust in Monegaskische bestuurskamer: 'Clement moet snel voor stabiliteit en continuïteit zorgen om eigen vel te redden'

AS Monaco won afgelopen weekend met 0-3 op het veld van Stade Reims. En het moet gezegd: die overwinning was nodig om de rust even te doen terugkeren in het Stade Louis II. Al zorgt Philippe Clement maar beter voor continuïteit.

De overwinning van afgelopen zondag was cruciaal. Niet alleen bij de fans en in de media, maar ook in de bestuurskamer viel de naam van Philippe Clement in een zin die eindigt op een vraagteken. En dat is nooit een goede zaak voor een coach.

De winst bij Stade Reims zorgt er dan wel voor dat AS Monaco naar een vijfde plaats is geklommen in de Ligue 1, maar amper vier overwinningen in acht wedstrijden is simpelweg te weinig. En dat zorgt voor onrust in de Monegaskische bestuurskamer.

Het moét beter

De uitschakeling in de voorrondes van de Champions League én verliesbeurt in de Europa League helpen de zaak van Clement niet meteen vooruit. Volgens de Franse media koopt Clement via de interlandbreak tijd, maar vervolgens moeten de prestaties beter zijn. En dat moet te zien zijn voor het WK eraan begint…