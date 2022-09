La Roja likt wonden na eerste thuisnederlaag in bijna vier jaar: "Zo veel technische fouten, werken aan alle aspecten"

Een ferme wake-upcall voor La Roja, die eerste thuisnederlaag in bijna vier jaar. Spanje verloor verrassend met 1-2 van Zwitserland. Het maakt het zichzelf zo moeilijk in de Nations League en ook richting het WK is het een slecht teken.

Bij het Spaanse Sport vertelde bondscoach Luis Enrique wat er allemaal misliep. "Een fysiek sterke tegenstander, die goed druk zetten, heeft ons verhinderd om ons voetbal te spelen. In de eerste helft waren we slordig. Ik kan me geen wedstrijd voor de geest halen met zo veel technische fouten van zo veel spelers. Ik zag niets van dat eerder deze week. We gingen dan ook met een achterstand de rust in."

Na de pauze zag Enrique hier en daar toch beterschap. "We begonnen beter aan de tweede helft, speelden preciezer en maakten gelijk. Nadien slikten we een doelpunt op hoekschop. Het maakt deel uit van het voetbal, maar verrast je telkens weer. Er werd gezegd dat Zwitserland verslaan gemakkelijk zou zijn. We hebben gezien dat niets gemakkelijk is."

Verbeteren

Dit is toch een uitslag waar niet licht over moet gegaan worden en één die bepaalde pijnpunten benadrukt. "We moeten werken aan alle aspecten van ons spel", zegt de Spaanse veldheer aan Marca. "We moeten verbeteren, maar we hebben ook de tijd om dat te doen."

Dat is dan vooral met het oog op het WK, want in de Nations League is die tijd er veel minder. Spanje heeft de koppositie in groep 2 verspeeld. Het moet dinsdag drie punten pakken in Portugal om zich nog te plaatsen voor de halve finales. "Het zal een finale zijn in Portugal en we gaan naar daar om te winnen."