Klopp aangeklaagd na rode kaart, maar vandaag gewoon op de bank

In het duel tegen Manchester City kreeg trainer Jürgen Klopp van Liverpool een rode kaart na aanhoudend protest.

Klopp ging stevig door op de assistent-scheidsrechter toen een fout op Mohamed Salah niet gefloten werd. Het leverde hem een rode kaart op.

“Er knapte iets in die situatie, daar ben ik niet trots op”, zei Klopp na afloop van de wedstrijd. “Ik verdiende een rode kaart.”

Klopp wordt door de voetbalbond aangeklaagd over artikel E3 betreffende “opmerkingen die ongepast zijn, die het spel in diskrediet brengen, die bedreigend, kwetsend, onfatsoenlijk of beledigend zijn.”

Vandaag kan Klopp gewoon op de bank zitten tegen West Ham United. Hij heeft tot vrijdag om op de klacht te reageren.