Neymar wordt betrokken bij Braziliaanse presidentsverkiezingen: "Ik denk dat hij bang is omwille van belastingsschuld"

De Braziliaanse presidentsverkiezingen draaien de laatste dagen blijkbaar om Neymar. De PSG-ster heeft immers zijn steun uitgesproken aan Jair Bolsonaro en daar kon tegenkandidaat Lula Da Silva niet om lachen.

Volgens Da Silva heeft Bolsonaro Neymar belooft dat hij zijn belastingsschuld zal kwijtschelden. "Hij heeft het recht om zelf te kiezen wie hij als president wil, maar ik denk dat hij bang is voor het moment dat ik win. Ik weet dat Bolsonaro de belastingschuld van Neymar heeft kwijtgescholden', zei Da Silva bij L'Equipe.

'Ik denk dat hij daarom bang voor me is. Het is duidelijk dat Bolsonaro een belastingdeal heeft gesloten met de vader van Neymar. Nu heeft hij ook belastingproblemen in Spanje", aldus de presidentskandidaat. Neymar en zijn vader zaten maandag in de rechtbank vanwege vermeende fraude bij zijn veelbesproken transfer van Santos naar Barcelona.