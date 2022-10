Vincent Kompany met Burnley leider af maar nog wel in top 3 na bezoek aan Birmingham

Het Burnley van Vincent Kompany trok woensdagavond als leider naar Birmingham. Vaak is echter al aangehaald wat een moeilijke competitie The Championship is en dat bleek ook nu.

Birmingham City speelde in 2011 nog in de Premier League, maar is de laatste jaren vooral in de onderste regionen van The Championship te vinden. Dit seizoen heeft het zich voorlopig wel in de middenmoot genesteld. Het was dus toch een uitdaging voor Burnley om daar geen averij op te lopen. De ploeg van Kompany had naar goede gewoonte het meeste balbezit: 69 procent.

Slechts één bal tussen de palen

Burnley liet wel slechts één bal tussen de palen optekenen. In minuut 74 was die wel goed voor de voorsprong: Guðmundsson liet de 0-1 optekenen. Birmingham sloeg echter nog terug via diepe spits Scott Hogan: die maakte tien minuten voor affluiten de niet onverdiende 1-1.

Daar bleef het bij. QPR en Blackburn wonnen hun wedstrijd wel en steken Burnley zo voorbij in de stand. Die twee teams delen ook de leidersplaats. QPR heeft wel een beter doelsaldo. Burnley is nu derde, op één punt van deze leiders. Blackburn heeft wel al een wedstrijd meer gespeeld dan QPR en Burnley. Birmingham bekleedt na het gelijkspel tegen de troepen van Kompany de veertiende plaats.