Inter lijkt de zege twee keer uit handen te geven tegen Fiorentina, maar wint nog in absolute slot

Inter heeft op het nippertje gewonnen op het veld van Fiorentina.

Inter, nog altijd zonder Romelu Lukaku, begon goed aan de wedstrijd met een goal van Barella na twee minuten. Lautaro Martinez verdubbelde na een kwartier de score en Inter leek zijn schaapjes al op het droge te hebben.

Maar Fiorentina kwam weer gelijk na goals van Cabral na een half uur en Ikoné op het uur. Lautaro Martinez scoorde in minuut 73 de 2-3 en bracht Inter weer op voorsprong. Maar het gaf die voorsprong opnieuw weg. Luka Jovic scoorde in minuut 90 de gelijkmaker en een gelijkspel leek in de maak.

Maar in de vijfde minuut van de extra tijd scoorde Mkhitaryan zijn eerste goal van het seizoen en zorgde zo toch nog voor de drie punten. Inter springt dankzij de overwinning weer over Juventus en is nu gedeeld vijfde.