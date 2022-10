Van Basten begrijpt Ronaldo: "Zo ga je niet met een grootheid om"

Cristiano Ronaldo is uit de A-kern van Manchester United gezet nadat hij weigerde in te vallen. Marco van Basten, het Nederlandse icoon, begrijpt hoe de Portugees afziet van de situatie.

Van Basten weet dan ook niet of het nog goed gaat komen. "Zo ga je niet met een grootheid om", blikte Van Basten terug bij Rondo. "Het is niet goed te praten, maar ik kan hem wel begrijpen. Dat hij denkt: krijg jij het lazarus maar. Hij was gewoon boos, beledigd. Uiteindelijk zijn er drie jongens ingevallen en hij niet."

Al keurt hij het gedrag van CR7 niet goed. "Ik ben het met Ten Hag eens en hij moet zijn poot stijf houden. Alles wat Ten Hag doet is billijk, maar dit zijn andere mensen. Heel trots. Ik zou het misschien ook gedaan kunnen hebben, ik laat me niet door zo'n trainer piepelen. Zo voelt hij dat. Het speelt sterk in hem en in zijn persoonlijkheid, want hij voelt zich beledigd. Hij begrijpt het ook, maar op zo'n dag wordt het hem te veel."

"Hij is gewoon heel slecht begonnen. Kwam te laat, wilde eigenlijk weggaan. Dat is eigenlijk allemaal slecht, wat dat betreft. Ronaldo is een bijzonder iemand. Die heeft ook een bijzonder karakter en die moet je ook op een bijzondere manier behandelen. Dat klinkt allemaal raar, vreemd en gek, maar dat is denk ik wel de realiteit."