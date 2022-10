William Boeva dist Eden Hazard keihard in 'Allerslimste Mens ter Wereld'

De Rode Duivel zijn zich stilaan aan het voorbereiden op het WK in Qatar. Ondertussen zijn er velen die zich toch wel wat vragen stellen her en der.

Ook in de mainstream media worden er al volop mopjes gemaakt over en richting het WK in Qatar. Zo was er een vraag in de Allerslimste Mens ter Wereld over Nederlands assistent Danny Blind.

Hazard

Erik Van Looy - zelf ooit aanwezig op het WK in Brazilië 2014 - vroeg zich af wie er allemaal zou gaan kijken in Qatar van de kandidaten of jury.

Waarop William Boeva met een ferme prik kwam: "Eden Hazard gaat gaan kijken in Qatar", klonk het heel erg scherp.