AA Gent en Leuven schieten allebei niets op met 1-1 gelijkspel

Het blijft dicht bij elkaar liggen achter de top 4. Ook in een rechtstreeks duel tussen OH Leuven en AA Gent viel er geen winnaar uit de bus.

De supporters moesten op tijd in het stadion zijn want na nog geen minuut spelen stond het al bijna 1-0. Het vizier van topschutter Gonzalez stond echter nog niet op scherp om zijn negende van het seizoen tegen de touwen te koppen.

Gent profiteert niet

Het was een veelbelovend begin van de partij maar kansen waren de volgende 45 minuten eerder schaars. Vooral de bezoekers konden op voorsprong komen na foutjes van Cojocaru en Ouedraogo maar Hjulsager en Hong konden niet profiteren van de fouten achterin bij de thuisploeg.

Maar komt toch op voorsprong

Wat volgde waren vooral veel onzuiverheden waardoor kansen bij elkaar voetballen lastig was. Enkele minuten voor tijd werd de ban dan toch gebroken. Cojocaru twijfelde op een voorzet van Hjulsager en liet zich onder druk zetten door Samoise. Door ook nog eens naast de bal te grabbelen kon Cuypers de 0-1 in het lege doel leggen.

OHL baas in tweede helft

Leuven voetbalde net als in de eerste helft de eerste opportuniteit bij elkaar in het tweede hoofdstuk van deze wedstrijd. Gonzalez gaf in de 16 mee met Patris die de overlap maakte maar Nardi pakt uit met een fraaie redding om OHL van de gelijkmaker te houden.

Gent kwam nog amper over de middellijn in de tweede helft en uiteindelijk kreeg OHL loon naar werken toen Visser naar de stip wees na een fout van Owusu. De Ghanees wou op de bal trappen maar Patris was net sneller en werd daarna onderuit geschopt door Owusu. Gonzalez zette zich achter de bal en scoorde zijn negende doelpunt van het seizoen om alleen topschutter te worden.

Enkele minuten later maakte Gonzalez de comeback bijna helemaal compleet wanneer hij in de 16 wordt aangespeeld door Tamari. Hij kapt zich heel mooi vrij maar raakt dan niet voorbij Nardi die zich meermaals heeft moeten onderscheiden deze partij.

In de blessuretijd ging Gent nog bijna met de overwinning lopen toen Okumu na wat geharrewar in de 16 plots vrij kon schieten. Cojocaru bracht redding met de voeten. In de herneming kon Odjidja enkel in het zijnet trappen.

Met het punt schieten beide ploegen niet veel op. AA Gent kon een zege wel gebruiken met de Europese alles-of-niets match in het verschiet. Leuven ziet vanop plaats acht de rest dan weer dichterbij kruipen.