Ondanks de steekpartij werkt Monza toch zijn partij af

Monza moet maandag toch spelen. Ze vroegen om de wedstrijd na de steekpartij uit te stellen, maar de Italiaanse bond gaf geen gehoor.

Donderdagavond was Pablo Mari een van de slachtoffers van een steekpartij in een supermarkt. De verdediger van Monza overleefde de aanval, maar een ander persoon overleefde de steekpartij niet. Mari werd ondertussen ook uit het ziekenhuis ontslagen, zo meldde La Gazzetta dello Sport. Over 2 maanden zou hij weer kunnen trainen.

Monza hoopte de wedstrijd van maandag tegen Bologna uit te stellen, maar de Italiaanse voetbalbond gaf geen gehoor. Ze moeten dus wel het veld opdraven.

"We konden het allemaal niet geloven", vertelde Filippo Ranocchia aan La Gazzetta dello Sport. "Het leek absurd dat een van onze teamgenoten neergestoken was, terwijl hij gewoon met zijn familie aan het winkelen was."

"Tegen Bologna zullen we voor Mari spelen. En ook voor Luis Fernando Ruggieri, die het leven liet bij die aanval. Onze gedachten zijn bij hem en zijn geliefden en bij alle betrokkenen bij die horroravond", sloot Ranocchia af.