Puntenverlies voor Real Madrid: Courtois opnieuw geklopt en Hazard blijft op de bank

Real Madrid heeft in LaLiga punten laten liggen. Opnieuw kon het de 0 niet houden. Eden Hazard bleef op de bank.

Girona zou normaal een hapklare brok moeten geweest zijn, maar Real Madrid miste Karim Benzema in de spits. Zonder hem had Real een lastige avond.

Het duurde tot minuut 70 vooraleer ze de code van een stug Girona konden kraken. Vinicius opende de score, na een assist van Toni Kroos.

10 minuten later stond het weer gelijk. Girona kreeg een strafschop en Christhian Stuani twijfelde niet. Thibaut Courtois was zo dus opnieuw geklopt. In LaLiga kon hij dit seizoen nog geen enkele keer de 0 houden.

Real ging nog op zoek naar de zege. Rodrygo scoorde uiteindelijk, maar zijn goal werd afgekeurd omdat hij de bal in doel trapte, terwijl de keeper een hand op de bal had. Het bleef dus 1-1. In het slot kreeg Kroos nog zijn 2e geel. Het was meteen ook zijn 1e rode kaart in zijn carrière. Eden Hazard bleef heel de match op de bank.

Door het gelijkspel ziet Real Barcelona tot op een punt naderen. Girona staat 16e met 10 punten, evenveel als de nummer 19 in de stand.