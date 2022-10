Trossard blijft met prestaties Martinez het moeilijk maken: "Ik hoop mijn vorm tot het WK te behouden"

Zijn 'brilviering' is intussen wel gekend in de Premier League. Vooral bij de topploegen. Leandro Trossard scoorde ook dit weekend weer, dit keer tegen Chelsea. In grote matchen staat hij er duidelijk altijd. Ziet ook Roberto Martinez dat?

Trossard scoorde al 25 keer in de Premier League en 13 daarvan waren tegen topploegen: Liverpool (5), Chelsea (2), Manchester City (2), Tottenham (2), Manchester United (1) en Arsenal ( 1). "Ik let niet te veel op tegen wie ik scoor, ik ben gewoon blij om te scoren voor het team en dat geeft me veel vertrouwen", zei hij na de 4-1-winst tegen Chelsea.

Onder Roberto De Zerbi scoorde Trossard al vijf keer. "We hebben echt goed gepresteerd onder de nieuwe manager en het enige dat ontbrak was de overwinning. We hebben het deze keer op een briljante manier gedaan", reageerde Trossard, die zijn vorm nu wil aanhouden. "Ik hoop dat ik mijn vorm nog veel langer kan behouden en tot het WK in Qatar. Het is mijn eerste, ik wil ervan profiteren."