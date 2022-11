"Romelu Lukaku kostte Inter Milaan al handenvol geld"

Romelu Lukaku heeft dit seizoen al lange tijd aan de kant gestaan. Ook nu staat hij opnieuw geblesseerd aan de zijlijn.

La Gazzetta dello Sport berekende dat Romelu Lukaku Inter Milaan dit seizoen al veel kostte. 46.875 euro per minuut berekende de Italiaanse sportkrant. Voor een jaar kost Lukaku 12 miljoen euro plus nog eens het huurbedrag. Dat terwijl Lukaku dit seizoen nog maar goed was voor 2 goals en een assist.

"Voor Inter is dat veel geld", vindt de krant. "Ook is er een overeenkomst met Chelsea om Lukaku nog een jaar te huren. Dat zal opnieuw 10 miljoen euro kosten. Met daar een stevig brutoloon bovenop. Inter zal de fysieke paraatheid van Lukaku grondig analyseren en het is normaal dat ze zich zorgen maken. Maar ze weten dat hij zonder twijfel het verschil kan maken, zolang hij fit is."