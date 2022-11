📷 Lukaku is in België en dan gaat hij natuurlijk langs op Neerpede

Romelu Lukaku stoomt zich in België klaar voor het WK. Lieven Maesschalck en zijn team hopen zijn hamstringblessure zo snel mogelijk te verhelpen. Maar als hij in het land is, maakt Lukaku ook tijd voor zijn ex-club.

Lukaku bracht een bezoek aan Neerpede, waar hij ook de jonge talentjes ging groeten. En hij ging gewillig met hen op de foto. Zou hij ook de A-ploeg inspireren om vandaag een topprestatie tegen Antwerp neer te zetten? Bezoek 💜 pic.twitter.com/CN7hwNg6il — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) November 6, 2022





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Juventus - Inter Milaan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.