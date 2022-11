De Bundesliga heeft een nieuwe leider na een oplawaai voor Union Berlin

Union Berlin is al het hele seizoen in de Bundesliga aan het verbazen. Sinds speeldag 6 stonden ze bovenaan, maar na de 13e speeldag zijn ze leider af. Ze kregen tegen Bayer Leverkusen een oplawaai van jewelste.

Donderdag won Union Berlin in de Europa League nog tegen Union, maar 3 dagen later was het een ander verhaal. Tegen Bayer Leverkusen, die deze week tegen Club Brugge nog 0-0 gelijk speelden, verloren ze met zware 5-0-cijfers.

Nochtans had Xabi Alonso van systeem gewisseld en voor een 3-5-2 gekozen. Iets meer afwachtend zou je zeggen, maar niets was minder waar. Leverkusen overliep vooral na de rust Union Berlin.

Na een half uur in de 2e helft had Leverkusen 5 keer gescoord. Er waren goals van Robert Andrich, Moussa Diaby (2x), Adam Hlozek en Mitchel Bakker. Voor Union Berlin was het een evenaring van zijn zwaarste nederlaag ooit in de competitie. Ze verloren in februari 2020 met 5-0 van Dortmund.

Door zijn nederlaag is Union Berlin leider af. Ze staan 3e met 26 punten. Bayern München is de nieuwe leider. Ze tellen 28 punten. Freiburg staat 2e met 27 punten.